واحدة أمام الكعبة وأخرى لشقيقه.. 6 صور أثارت الجدل حول «حفيد مبارك»

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لم يذَع له صيت وهو طفل فى بداية العمر، ولم يراه أحد إلا مرات معدودة منها ظهوره فى إحدى المباريات بصحبة والده، لكن عندما توجه "عمر علاء" حفيد الرئيس الأسبق حسني مبارك نحو الشباب، أثار الجدل حوله خاصة بعد خروج عائلته من السجن، فتارة يفتعل أزمة تؤدي إلى هذا، وتارة أخرى لكونه من العائلة الرئاسية السابقة، ونستعرض فيما يلي عددًا من المرات التي ظهر فيها حفيد مبارك متصدرا حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

1- مناسك الحج

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، مجموعة من الصور لـ"عمر" وهو يؤدي مناسك العمرة، وأخرى بصحبة لاعب الكورة أحمد حسن، الأمر الذى سخر منه رواد السوشيال وعلق البعض ساخرا: "مغفور لك أنت وأهلك والـ30 سنة".

2- النادي الأهلي

في سبتمبر الماضي، شارك عمر متابعيه على "إنستجرام" صورة له خلال اجتيازه اختبار فريق النادي الأهلى ناشئين 2000، الأمر الذى أثار جدلا كبير على السوشيال ميديا، حيث انقسمت الصفوف بين معارض لظهور عائلة مبارك على الساحة بشكل ملحوظ وبين مهنئ لـ"عمر" على اجتيازه الاختبار.

3- أبو الهول

فى نفس الشهر، تداول مستخدموالسوشيال ميديا، مجموعة من الصور لـ"عمر" خلال زيارته لأهرامات الجيزة، من بينها صورة ظهر فيها "أبو الهول" وهو يقبل يديه، الأمر الذي أثارغضب البعض نحوه.

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4- ذكرى أكتوبر

فى الذكري الـ44 لحرب أكتوبر، نشر"عمر" صورة للرئيس الأسبق حسني مبارك مع الرئيس الراحل أنور السادات، الأمر الذى أثار تسأل رواد السوشيال ميديا: "هل عمر يوجه رسالة معينة".

5- عيد ميلاد حسني مبارك

فى مايو الماضى، هنأ "عمر" الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بعيد ميلاده الـ89 بنشر صورة له فى مرحلة الطفولة المبكرة تجمعهما سويا عبر"إنستجرام" معلقا عليها: "كل سنة وحضرتك طيب يا أعظم راجل فى مصر".

6- وفاة شقيقه

فى مايو الماضي، أحيا عمر ذكرى وفاة شقيقه محمد، بنشر صورة عبر"إنستجرام" تجمعه بشقيقه الراحل محمد فى فترة الطفولة، دون أن يعلق بأى كلمات سوى صورة تعبيرية على شكل قلب.



