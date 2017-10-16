أخبار عاجلة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان -
الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج -
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات -
يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية -
أمم إفريقيا للطائرة - لقاء مع المدرب العام لمنتخب الطائرة وعبد الله عبد السلام عقب الفوز على رواندا -
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة رئيس مباحث مرور الوايلي الأسبق لـ 19 ديسمبر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة رئيس مباحث مرور الوايلي الأسبق لـ 19 ديسمبر

03:10 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

تأجيل محاكمة رئيس مباحث مرور الوايلي الأسبق لـ 19 ديسمبر

تأجيل محاكمة

كتب - محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلي الأسبق، و11 متهمًا آخرين، في اتهامهم بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، مقابل سيارة و200 ألف جنيه رشوة، لجلسة 19 ديسمبر، لورود تقرير المرور .

وحضر المتهمون المخلى سبيلهم وعلى رأسهم رئيس وحدة مرور الوايلى الأسبق "محمد عبد الفتاح " و2 آخرين، وتم إيداعهم حجز محكمة جنوب القاهرة بإشراف العميد محمد الصغير قائد حرس المحكمة.

كان المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، أحال، رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلى، و11 متهما آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، مقابل سيارة و200 ألف جنيه رشوة.

وكشفت تحقيقات المستشار أحمد حبيب، رئيس نيابة غرب القاهرة الكلية، أن النقيب محمد عبد الفتاح رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلى، زور أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، بالاشتراك مع 4 موظفين بوحدة المرور " مهندس الفحص، وموظف الشباك، وموظفة المراجعة، والحاسب الآلى بوحدة المرور"نظير تقاضى رشوة.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الرشوة، والتزوير فى محررات رسمية، وتكوين تشكيل عصابى، واستغلال موظفين عموميين لوظيفتهم، وقبول وتلقى عطايا وهدايا.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن قيمة السيارات التى تم تزوير أوراقها 30 مليون جنيه، جلبها تاجر من ليبيا لطرحها بالأسواق بعد تزوير أوراقها، واللوحات المعدنية الخاصة بها، وأن المتهمين اشتركوا مع موظف الحاسب بإدارة مرور سوهاج فى تزوير الأوراق والمستندات الخاصة بالسيارات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة متهمي "خلية دمياط الإرهابية" لـ 29

    أخبار

  • الحبس سنة لمتهم في إعادة محاكمته بقضية "خلية طلاب حلوان"

    أخبار

  • وزير الداخلية السابق يتغيب عن الشهادة في قضية "بيت المقدس" لأسباب صحية

    أخبار

  • 19 أكتوبر.. الحكم في ردّ "العريان" لقاضي "التخابر مع حماس"

    أخبار

إعلان

e1078b97cf.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية

"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية

إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية

فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال

فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال