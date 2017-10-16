استغاثت بوالدها فقتلوه.. إحالة 4 اغتصبوا فتاة بالسلام للمحاكمة

كتب -أنس بنداري:

أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار وائل شبل، اليوم الاثنين، بإحالة 4 متهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بقتل شخص عمداً، واغتصاب ابنته بدائرة قسم شرطة السلام.

والمتهمون هم: "علاء. ف"، 32 سنة، عامل كاوتش، و"سيد. إ"، 20سنة، عامل رخام، و"أحمد. إ"، و"رضا. ح"، 40 سنة، تباع.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين قاموا بالتعدي جنسيًا على المجني عليها "م. م"، بمنطقة دار السلام، وباستغاثتها بوالدها "مرزوق. ع"، قاموا بالتعدي عليه حتى لفظ أنفاسه وفروا هاربين.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهمين، "علاء. ف"، 32 سنة، عامل كاوتش، و"سيد. إ"، 20سنة، عامل رخام، و"أحمد. إ"، و"رضا. ح"، 40 سنة، تباع وراء ارتكاب الواقعة.

وتمكن قسم شرطة السلام من تكثيف جهوده وعمل التحريات اللازمة، وتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بحبسهم وإحالتهم لمحكمة الجنايات.