ضبط جواهرجي لاتهامه بالإتجار في العملات بسوهاج

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوبي الصعيد، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه وآخر بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود المبذولة في مجال ضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

ووردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد أكدتها التحريات، بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال مفادها قيام كلاً من (محمد ع.إ )، 28 سنة ، صاحب محل مجوهرات ذهبية ، سبق اتهامه في قضية "إتجار في النقد الأجنبي"، و(سيد أ.ح)، 20 سنة طالب، ومقيمان بدائرة مركز طما بسوهاج بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع العملات من ذوى العاملين المصريين بالخارج أو من راغبي بيعها، وتسليمها للثاني الذي يقوم باستبدالها للجنيه المصري بأسعار السوق السوداء والاستفادة من فارق سعر العملة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم الثاني، واعترف بما أسفرت عنه التحريات وارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغت 50 ألف دولار أمريكي، و900 ألف ريال سعودي.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.