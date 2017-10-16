القنصلية الأمريكية في اربيل تدعو إلى وقف العمل العسكري فورا

العراق - (د ب أ):

دعت القنصلية الأمريكية في إقليم كردستان ، اليوم الاثنين، جميع الأطراف إلى "وقف العمل العسكري فوراً واستعادة الهدوء"، على خلفية الهجوم الذي يشنه الحشد الشعبي والجيش العراقي على محافظة كركوك .

وقالت القنصلية ، في بيان صحفي : "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تشير إلى وقوع أعمال عنف في كركوك، ونأسف لأي خسائر في الأرواح".

وأضافت: "ندعو جميع الأطراف إلى وقف العمل العسكري فوراً واستعادة الهدوء، بينما نواصل العمل مع مسؤولي حكومَتَي المركز والإقليم للحد من التوتر، وتجنب وقوع المزيد من الاشتباكات".

وتابع البيان:"نحن نؤيد الممارسة السلمية للإدارة المشتركة من قبل حكومتي المركز والإقليم بما يتفق مع الدستور العراقي في جميع المناطق المتنازع عليها".

وأكدت القنصلية أن داعش "يظل هو العدو الحقيقي للعراق ونحن نحث جميع الأطراف على مواصلة التركيز على إكمال تحرير بلدهم من هذا الخطر".