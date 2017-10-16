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25 ديسمبر.. الحكم في دعوى استبعاد "دكروري" من رئاسة مجلس الدولة

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مصراوي Masrawy

25 ديسمبر.. الحكم في دعوى استبعاد "دكروري" من رئاسة مجلس الدولة

02:45 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

المستشار يحيى دكروري

كتب- محمود السعيد:

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، حجز الدعوى القضائية التي تطالب باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة بعدما رشحته الجمعية العمومية، إلى جلسة 25 ديسمبر للحكم.

كان محمد حامد سالم المحامي، أقام الدعوى التي حملت رقم 1286 لسنة 2017، وطالبت بإلزام رئيس الجمهورية باستبعاد "دكروري" من قائمة أقدم 7 قضاة يختار بينهم رئيسًا لمجلس الدولة. جاء في الدعوى أنه تم قبول تعيين نجل "دكروري"، يوسف يحيى راغب دكرورى، مستشارًا بمجلس الدولة رغم حصوله على ليسانس الحقوق بتقدير مقبول دور أكتوبر عام 2004، وهو الأمر الذي يتعارض مع مبادئ النزاهة والعدالة والتجرد التي ينبغي أن يتسم بها القضاة بألا يغلبوا أهواءهم ومصلحة أبنائهم الشخصية على حساب الآخرين.

وطالبت أوراق الدعوى باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة نهائيًا.

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