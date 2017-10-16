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بالصور.. أمن الجيزة يشن حملة لإزالة إشغالات في " الطوابق"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. أمن الجيزة يشن حملة لإزالة إشغالات في " الطوابق"

02:39 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

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ليلة سقوط إبراهيم

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ليلة سقوط إبراهيم "الأبيض".. قتل لواء متقاعد في "غرفة الإعدام"

كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الإثنين، حملة مكبرة ايتهجفت إزالة الإشغالات وحالات التعدي على الطريق العام بمنطقة الطوابق.

ودفع اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، برجال البحث الجنائي وتشكيلات الأمن المركزي بقيادة اللواء مصطفى عصام، حكمدار الجيزة، وبمشاركة ضباط شرطة المرافق بقيادة العميد ياسر شعير.

وشهدت الحملة مراجعة أوراق تراخيص المحلات التجارية والمقاهي، وإزالة الكراسي والاستاندات الحديدية المخالفة التي تعوق حركة السيارات والمارة.

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