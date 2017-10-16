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تعرف على فوائد ممارسة العلاقة الحميمة قبل النوم مباشرةً

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مصراوي Masrawy

تعرف على فوائد ممارسة العلاقة الحميمة قبل النوم مباشرةً

02:56 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

تعرف على فوائد ممارسة العلاقة الحميمة قبل النوم مباشرةً

تعرف على فوائد ممارسة العلاقة الحميمة قبل النوم

كتبت- بسمة أبوطالب:

بجانب متعة ممارسة العلاقة الجنسية، تحتوي أيضاً على عدة فوائد صحية، منها التخفيف من القلق والتوتر والإجهاد.

وبالإضافة لهذه الفوائد، هناك مميزات عديدة من ممارسة الجنس قبل النوم، يعرضها موقع "Di Lei" الإيطالي فيما يلي:

كشفت دراسة أسترالية قام بها دكتور "مايكل لاستيلا" – باحث في معهد أبليتون الأسترالي للعلوم السلوكية- أن ممارسة العلاقة الجنسية قبل النوم، تمنحك نوم هادئ ليلاً.

الاختبارات التي أجراها "لاستيلا"، أظهرت أن 60% من الأشخاص المشاركين ممن يمارسون الجنس قبل النوم، قلت لديهم مشاكل اضطرابات النوم بشكل كبير، نتيجة لأن هرمون الأوكسيتوسين الذي يُفرز أثناء العلاقة الجنسية، يساعد في الحصول على نوم متواصل أكثر وأعمق.

هناك أيضاً مجموعة من العادات التي ينصح باتباعها لنيل قسط كافِ من النوم ليلاً، منها، ضرورة مضى 4 ساعات على الأقل على آخر وجبة قبل الذهاب للنوم في الليل.

كما أن الخلود للنوم ونحن جوعى، أمر غير صحي، فإذا مر وقت طويل علينا بين وجبة العشاء وموعد نومنا، فمن الأفضل تناول ثمرة من الفاكهة أو كوب من اللبن.

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مصراوي Masrawy

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