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ميركل: معركة التحالف المسيحي في انتخابات ولاية سكسونيا السفلى "لم تكن سهلة"

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مصراوي Masrawy

ميركل: معركة التحالف المسيحي في انتخابات ولاية سكسونيا السفلى "لم تكن سهلة"

03:00 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ):
عزت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، النتائج السيئة لتحالفها المسيحي في انتخابات البرلمان المحلي بولاية سكسونيا السفلى إلى استياء المواطنين هناك من سياسة الولاية.

وقالت ميركل اليوم الاثنين في برلين إن حزبها المسيحي الديمقراطي خاض المعركة الانتخابية في الولاية، لكن إدارة المعركة لم تكن أمرا سهلا، مضيفة أن التحالف المسيحي لم يصل إلى هدفه في أن يصبح الحزب الأقوى في الولاية.

وفي المقابل، ذكرت ميركل أن الناخبين لم يؤيدوا حكومة الولاية الحالية في الانتخابات.

تجدر الإشارة إلى أن الولاية الواقعة غربي ألمانيا تقودها حكومة ائتلافية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر.

وذكرت ميركل أن رئيس حكومة الولاية المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي شتيفان فايل مسؤول الآن عن البحث عن شركاء للائتلاف لتشكيل حكومة الولاية.

وعقب ثلاثة أسابيع على هزيمته التاريخية في انتخابات البرلمان الاتحادي (بوندستاج)، حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي في انتخابات ولاية سكسونيا السفلى التي جرت أمس الأحد على نسبة 9ر36% من الأصوات، بينما حصل حزب ميركل على نسبة 6ر33% من الأصوات، ليحقق بذلك أسوأ نتائجه منذ عام 1959.

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