الأمم المتحدة: ندعم الرعاية المصرية لاتفاق المصالحة الفلسطيني

القاهرة- (مصراوي):

قال نيكولاي ملادينوف، مُنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، إنه اجتمع بعد ظهر اليوم الإثنين، مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، لمناقشة تنفيذ الاتفاق الفلسطيني- الفلسطيني الذي تم التوقيع عليه في القاهرة، في 12 أكتوبر الجاري.

وأشار المنسق الأممي، في بيان رسمي صادر عنه، إلى أن الاتفاق خطوة هامة نحو تحقيق هدف الوحدة الفلسطينية في ظل سلطة وطنية فلسطينية ديمقراطية واحدة وشرعية.

وأكد ملادينوف على مواصلة الأمم المتحدة العمل مع القيادة الفلسطينية ومصر، ودعمها لهذه العملية التي تعتبر حاسمة للتوصل إلى حل تفاوضي بين دولتين سلام مستدام.

وينص الاتفاق على عودة معابر غزة إلى السلطة الفلسطينية بحلول 1 نوفمبر. وسيكون التنفيذ السريع و الفعال لهذا البند واتخاذ خطوات ملموسة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية أمرا حاسما لتمكين الحكومة الفلسطينية بصورة فعالة في غزة.