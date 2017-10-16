الأمم المتحدة: ندعم الرعاية المصرية لاتفاق المصالحة الفلسطيني
الأمم المتحدة: ندعم الرعاية المصرية لاتفاق المصالحة الفلسطيني
02:52 م الإثنين 16 أكتوبر 2017
نيكولاي ملادينوف مُنسق الأمم المتحدة
القاهرة- (مصراوي):
قال نيكولاي ملادينوف، مُنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، إنه اجتمع بعد ظهر اليوم الإثنين، مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، لمناقشة تنفيذ الاتفاق الفلسطيني- الفلسطيني الذي تم التوقيع عليه في القاهرة، في 12 أكتوبر الجاري.
وأشار المنسق الأممي، في بيان رسمي صادر عنه، إلى أن الاتفاق خطوة هامة نحو تحقيق هدف الوحدة الفلسطينية في ظل سلطة وطنية فلسطينية ديمقراطية واحدة وشرعية.
وأكد ملادينوف على مواصلة الأمم المتحدة العمل مع القيادة الفلسطينية ومصر، ودعمها لهذه العملية التي تعتبر حاسمة للتوصل إلى حل تفاوضي بين دولتين سلام مستدام.
وينص الاتفاق على عودة معابر غزة إلى السلطة الفلسطينية بحلول 1 نوفمبر. وسيكون التنفيذ السريع و الفعال لهذا البند واتخاذ خطوات ملموسة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية أمرا حاسما لتمكين الحكومة الفلسطينية بصورة فعالة في غزة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
اللجنة المركزية لفتح تشيد بجهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية
-
المبعوث الأممي الجديد لـ"الصحراء الغربية" يبدأ أولى جولاته بالمنطقة
-
مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة: نتوقع الإبقاء على الإتفاق النووي
-
البشير: نأمل أن تتواصل مسيرة المصالحة بين الأطراف الفلسطينية
إعلان
إعلان