أخبار عاجلة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان -
الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج -
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات -
يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية -
أمم إفريقيا للطائرة - لقاء مع المدرب العام لمنتخب الطائرة وعبد الله عبد السلام عقب الفوز على رواندا -
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رئيس مجلس النواب العراقي يقطع زيارته إلى روسيا لمتابعة الأوضاع في كركوك

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس مجلس النواب العراقي يقطع زيارته إلى لمتابعة الأوضاع في كركوك

02:49 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

رئيس مجلس النواب العراقي يقطع زيارته إلى روسيا لمتابعة الأوضاع في كركوك

رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري

القاهرة- (مصراوي):

قطع رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري زيارته إلى روسيا، الاثنين، لمتابعة تطورات الموقف في محافظة كركوك، بعد دخول القوات العراقية إلى المدينة لبسط سيطرة الاتحادية عليها.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للجبوري: "قرر رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري، اليوم الاثنين، قطع زيارته إلى روسيا والعودة إلى بغداد لمتابعة التطورات التي تشهدها الساحة العراقية وخصوصا الأوضاع في محافظة كركوك".

وتوجه رئيس مجلس النواب إلى روسيا، الجمعة الماضية، للمشاركة في أعمال مؤتمر البرلمانات الدولية المنعقد هناك.

وتشن القوات العراقية مدعومةً بمسلحي الحشد الشعبي هجمات على مدينة كركوك، منذ ليلة أمس، بأمر من القائد العام للقوات المسلحة العراقية، حيدر العبادي، وخلال الاشتباكات التي وقعت بين قوات البيشمركة من جهة، ومسلحي الحشد الشعبي والجيش العراقي من جهة أخرى، قُتل ما لا يقل عن 15 مسلحاً من الحشد الشعبي، فضلاً عن تدمير 7 آليات عسكرية تابعة له.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الشرطة الاتحادية العراقية تدخل مبنى محافظة كركوك دون قتال

    أخبار

  • إحباط محاولة اغتيال محافظ كركوك نجم الدين كريم

    أخبار

  • قوات البشمركة: الهجوم على كركوك بإشراف إيراني

    أخبار

  • الآلاف من مواطني كركوك يغادرون المدينة باتجاه السليمانية

    أخبار

إعلان

32e708d059.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء