رئيس مجلس النواب العراقي يقطع زيارته إلى روسيا لمتابعة الأوضاع في كركوك

القاهرة- (مصراوي):

قطع رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري زيارته إلى روسيا، الاثنين، لمتابعة تطورات الموقف في محافظة كركوك، بعد دخول القوات العراقية إلى المدينة لبسط سيطرة الحكومة الاتحادية عليها.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للجبوري: "قرر رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري، اليوم الاثنين، قطع زيارته إلى روسيا والعودة إلى بغداد لمتابعة التطورات التي تشهدها الساحة العراقية وخصوصا الأوضاع في محافظة كركوك".

وتوجه رئيس مجلس النواب إلى روسيا، الجمعة الماضية، للمشاركة في أعمال مؤتمر البرلمانات الدولية المنعقد هناك.

وتشن القوات العراقية مدعومةً بمسلحي الحشد الشعبي هجمات على مدينة كركوك، منذ ليلة أمس، بأمر من القائد العام للقوات المسلحة العراقية، حيدر العبادي، وخلال الاشتباكات التي وقعت بين قوات البيشمركة من جهة، ومسلحي الحشد الشعبي والجيش العراقي من جهة أخرى، قُتل ما لا يقل عن 15 مسلحاً من الحشد الشعبي، فضلاً عن تدمير 7 آليات عسكرية تابعة له.