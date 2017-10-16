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الشرطة الاتحادية العراقية تدخل مبنى محافظة كركوك دون قتال

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مصراوي Masrawy

الشرطة الاتحادية العراقية تدخل مبنى محافظة كركوك دون قتال

02:47 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

الشرطة الاتحادية العراقية تدخل مبنى محافظة كركوك دون قتال

الشرطة الاتحادية العراقية

القاهرة- (مصراوي):

أفادات مصادر إعلامية إن الشرطة الاتحادية العراقية تمكنت من دخول مبنى محافظة كركوك دون قنال، كما أن المنشآت الاتحادية في المدين باتت تحت سيطرة المركزية.

وكانت شركة نفط الشمال في المحافظة العراقية، قد أشارت إلى أنها تنسق مع الحكومة المركزية لدخول قواتها لمنع الطواقم الكردية من إدارة منشآت النفط في كركوك.

وتشن القوات العراقية مدعومةً بمسلحي الحشد الشعبي هجمات على مدينة كركوك، منذ ليلة أمس، بأمر من القائد العام للقوات المسلحة العراقية، حيدر العبادي، وخلال الاشتباكات التي وقعت بين قوات البيشمركة من جهة، ومسلحي الحشد الشعبي والجيش العراقي من جهة أخرى، قُتل ما لا يقل عن 15 مسلحاً من الحشد الشعبي، فضلاً عن تدمير 7 آليات عسكرية تابعة له.

وعين رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الإثنين، راكان الجبوري محافظاً لكركوك لحين اختيار محافظ جديد، ليكون أول محافظ عربي للمحافظة منذ عام 2003.

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مصراوي Masrawy

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