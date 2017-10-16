إحالة طبيب رفض الكشف على طفلة بكفر الشيخ للتحقيق

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قرر الدكتور ماهر الشربيني مدير عام الإدارة الصحية بمدينة الحامول بكفر الشيخ، اليوم الإثنين، إحالة طبيب بالوحدة الصحية لقرية أبوسكين، التابعة للإدارة الصحية، للتحقيق، بمعرفة الشؤون القانونية بالإدارة، بناء على مذكرة إحدى المواطنات تقيم بذات القرية اتهمته برفض توقيع الكشف الطبي على طفلتها.

كما قررت إدارة الشؤون القانونية، بالإدارة الصحية بمدينة الحامول، استدعاء الطبيب المشكو في حقه للاستماع لأقواله حول هذه الواقعة، وكذا استدعاء شهود العيان الذين استشهدت والدة الطفلة بهم في شكواها، بعدما جرى الاستماع لأقوالها، وذلك عقب قرار مدير الإدارة الصحية بإحالة الطبيب والواقعة للتحقيق لبيان حقيقة الواقعة.

وكانت المواطنة "آيه السيد عبد الحليم"، ربة منزل، تقيم بقرية أبو سكين، التابعة لمركز الحامول، تقدمت بمذكرة رسمية، اليوم الإثنين، لمدير عام الإدارة الصحية بمدينة الحامول، تشكو فيها طبيب بالوحدة الصحية بالقرية، برفضه توقيعه الكشف الطبي على طفلتها "سارة محمد المنيسي هنداوي"، 6 أشهر، لعدم حجزها الكشف عن طريق تذكرة العلاج الاقتصادي.

وأكدت والدة الطفلة صاحبة الشكوي، لـ"مصراوي"، أنها توجهت بطفلتها للوحدة الصحية المذكورة، أمس الأحد، فى حالة طارئة، نظرًا لتعرضها بضيق فى التنفس، وظهور علامات من الأعياء الشديد عليها ويستلزم الأمر توقيع الكشف الطبي عليها فورًا، فرفض الطبيب طلبها بحجة عدم وجود تذكرة الكشف معها، وعندما حدثت مشادة كلامية معه رفض الكشف عليها.

وأشارت إلى أن شقيق زوجها وبعض من أفراد أسرتها توجهوا إلى الوحدة الصحية بعد علمهم بالواقعة، وقدم عم الطفلة اعتذاره للطبيب، في حالة لو صدر أخطاء منها تجاهه، مطالبًا إياه بتوقيع الكشف الطبي على الطفلة إنقاذًا لحالتها فرفض وأصر على موقفه، مستشهدة بذلك بعدد من المواطنين.

ومن جانبه أكد الدكتور ماهر الشربيني، مدير عام الإدارة الصحية بمدينة الحامول، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن هناك اهتمام بتلك الشكوى وطالب إدارة الشؤون القانونية بالإدارة بموافاته بالنتائج الأولية، للتأكد من حقيقة الواقعة عن طريق استدعاء الطبيب المشكو في حقه وشهود العيان، وفي حالة ثبوتها سوف يوقع الجزاء المناسب على المقصر في عمله.