"ترشيد استهلاك المياه وزراعة الأسطح".. في ندوة بجامعة أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

انطلقت بجامعة أسيوط، اليوم الإثنين، فعاليات الندوة العلمية التي ينظمها مركز الدراسات والبحوث البيئية بعنوان " المؤسسات التعليمية ودورها في نشر الثقافة البيئية – ترشيد الطاقة – ترشيد المياه – زراعة الأسطح"، ضمن مشاركتها في احتفالات الجامعة بمرور 60 عامًا على إنشائها، وهي ما تأتي ضمن سلسلة ندوات الثقافة البيئية التي ينظمها المركز، تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبداللطيف، نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح الدكتور ثابت عبدالمنعم مدير المركز، أن الندوة تهدف ترشيد استهلاك موارد الطاقة وتحافظ على توازنها بشكل محكم ودقيق بعيدًا عن الإسراف والتلف واستنزاف الموارد البيئية بما فيها الموارد الدائمة المتجددة وغير المتجددة من خلال استخدامهما والاستفادة منهما بطُرق أكثر فاعلية تقودُ للحدّ من إهدارهما وغرس السلوك الإنساني السليم بوصفه العامل الأساسي الذي يحدد أسلوب وطريقة تعامل الإنسان فردًا ومجموعات معها بما من شأنه المحافظة على القوانين التي تنظم مكوناتها الطبيعية، كذلك قدمت الندوة تناول إرشادات عامة تدعم خفض تكلفة الطاقة فى القطاع المنزلى والصناعى والمبانى وغيرها.

وتضمنت الندوة محاضرتين الأولى بعنوان "ترشيد استهلاك الطاقة" الدكتور نبيل يس عبدالشافي، والتي تناول خلالها شرح وتعريف مفهوم ترشيد الطاقة، أما المحاضرة الثانية بعنوان "أهمية ترشيد استهلاك المياه" استعرضها ممثل عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وجاء من خلالها تناول أهمية المياه وكميتها واستخداماتها المختلفة والاحتياجات والتأثيرات.

أما المحاضرة الثالثة كانت تحت عنوان "زراعة الأسطح مشروع ووجه جديد للمدن" ألقاها الدكتور فاروق عبدالقوي مستشار رئيس الجامعة للشئون الزراعية والبيئية، واستعرض خلالها زراعة المحاصيل والفاكهة والنباتات في أماكن المساحات الموجودة داخل المنازل وعلى أسطحها والمدارس والجامعات.