ضرائب الشركات: فودافون في الصدارة بـ941 مليونًا وجهاز قومي ضمن القائمة

كتب- محمد عمارة:

حصل "مصراوي" على قائمة أعلى 10 شركات ضمن حصيلة الضرائب في عام 2016، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 5 مليارات و318 مليون جنيه، وكانت المفاجأة الكبرى وجود جهاز قومي في المرتبة الرابعة.

تصدرت شركة "فودافون" للاتصالات القائمة، بقيمة 941 مليون جنيه، وحلت الشركة العربية لأنابيب البترول – بورسعيد المرتبة الثانية، بتسديد مبلغ 735 مليون جنيه.

وجاءت الهيئة القومية للبريد في المركز الثالث، بقيمة 581 مليون جنيه، وكانت المفاجأة في المركز الرابع الذي جاء فيه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقيمة 547 مليون جنيه.

وحلت الشرقية للدخان في المركز الخامس بـ514 مليونًا، ثم أوراسكوم للإنشاءات سادسًا بـ489 مليونًا، فالسويدي لمشروعات نظم القوى سابعًا بـ453 مليونًا، ونستلة مصر ثامنًا بـ373 مليونًا، والمصرية للاتصالات تاسعًا بـ345 مليونًا، وأخيرًا سامسونج إليكترونكس مصر بـ312 مليون جنيه.

وكان عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أعلن أمس، ارتفاع حصيلة الضرائب خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 88.6 مليار جنيه، مقابل 57 مليار جنيه العام المالي الماضي.