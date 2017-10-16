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عبد العال يلتقي نظيريه القبرصي والفنلندي

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مصراوي Masrawy

عبد العال يلتقي نظيريه القبرصي والفنلندي

02:51 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

عبد العال يلتقي نظيريه القبرصي والفنلندي

على عبد العال رئيس مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

واصل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لقاءاته البرلمانية على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية الـ ١٣٧ للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة حاليًا في مدينة سان بطرسبرج الروسية، والتقى الاثنين، ديمتريس سيلوريس رئيس مجلس النواب القبرصىي.

تناول اللقاء بحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة خاصة على الصعيد البرلماني .

والتقى الدكتور عبد العال، أيضًا ماريا لوهيلا رئيسة مجلس النواب الفنلندي، وتناول اللقاء دعم وتوطيد العلاقات الثنائية والبرلمانية بين البلدين .​

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مصراوي Masrawy

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