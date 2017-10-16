برلمانية: نريد إحصائيات وافية من وزارة القوى العاملة وليس بيانات

كتب- أحمد علي:

انتقدت جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، ردود وزارة القوى العاملة فيما يتعلق بمشروع قانون العمل، مشددة على ضرورة النظر في مشروع القانون بشكل كامل بعد التشاور مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال.

وقالت النائبة في كلمتها خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة جبالي المراغي: نحن نريد من الوزارة إحصائيات وافية وليس بيانات، وما تم في العديد من الملفات مثل التدريب الذي يتم صرف جزء كبير من ميزانية الوزارة عليه.

وتابعت: علينا متابعة أحوال الوزارة لإصلاحها، ورفع الحرج عن الوزير محمد سعفان، بصفته نقابي سابق