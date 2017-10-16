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مواعيد قرعة أراضي الإسكان الأكثر تميزًا في 10 مدن

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مصراوي Masrawy

مواعيد قرعة أراضي الإسكان الأكثر تميزًا في 10 مدن

02:46 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

مواعيد قرعة أراضي الإسكان الأكثر تميزًا في 10 مدن

صورة أرشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان بدء قرعة أراضي الإسكان الأكثر تميزًا، في 10 مدن جديدة ضمن قرعة الـ24 ألف قطعة أرض التي بدأ الحجز بها يوم 6 أغسطس وحتى 29 من الشهر ذاته.

وحددت وزارة الإسكان يوم 22 أكتوبر الجاري للقرعة العلنية لقطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا ضمن قرعة الـ24 ألف قطعة أرض، في مدينة القاهرة الجديدة بمنطقة جنوب السويس، وجنوب مشروع بالم هيلز، وقرعة أراضي منطقة الحي 6، 8 محور محمد بن زايد يوم 23 أكتوبر الجاري بنادي المقاولون العرب.

وفي 24 أكتوبر الجاري قرعة أراضي مدينة الشروق بالمجاورة الخامسة بالحي الثالث، ومنطقة شمال غرب، وجنوب شرق، وجنوب حي النادي، وفي مدينة الشيخ زايد بمنطقة مركز خدمات الحي الـ 5، 7، 8، 9، وفي مدينة 6 أكتوبر قرعة أراضي التوسعات الشرقية بالحي السادس والثالث، والمنطقة المحصورة بين القرية السياحية الثانية والثالثة بجوار نادي الصيد والحي المتميز بجوار اتحاد الكرة، في نادي المقاولون العرب.

وتجرى القرعة بمدينة 15 مايو، في 25 أكتوبر، بمناطق الـ13 فدان بالمجاورة 9، والمركز الفرعي، وشرق الطريق الدائري وفي مدينة السادات لأراضي منطقة الحي المتميز بالمجاورة الثانية والخامسة، وفي مدينة العبور على أراضي منطقة الـ 2600 فدان شمال المدينة في نادي المقاولون العرب.

ويوم 28 أكتوبر الجاري قرعة الأراضي في مدينة دمياط الجديدة، بعمارات المجاورة 22 بالحي السادس المتميز، بالحديقة المركزية بدمياط الجديدة، أما مدينة بني سويف الجديدة تجرى القرعة على أراضي المنطقة السياحية والرياضية، بسرادق جهاز المدينة، وفي مدينة سوهاج الجديدة تقام القرعة على أراضي منطقة الشريط المميز، وشرق طريق المطار، بسرادق جهاز المدينة.

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