التعليم تعلن "قوتنا في مصريتنا" لتوظيف الرياضة لتعزيز الولاء والانتماء

كتبت- ياسمين محمد:

اجتمعت الإدارة العامة لتنمية مادة التربية الرياضية والعسكرية، بموجهي عموم التربية الرياضية ومديري المدارس الرياضية والعسكرية على مستوى المحافظات؛ لبحث كافة الموضوعات المتعلقة بالتربية الرياضية في المدارس وكيفية التواصل الصحيح البناء لحل كافة المشكلات المتعلقة بالنشاط الرياضي.

ووفقًا لبيان صحفي، الاثنين، أكدت منى مصطفي مدير عام تنمية مادة التربية الرياضية والعسكرية، على أهمية البرامج التدريبية ومدى استفادة الطلاب منها، وكذلك المتابعة الفنية المستمرة للمدارس من قبل موجهي التربية الرياضية، مشيرة إلى أن دور الموجه هو التعاون والدعم والسعي لحل المشكلات وأنه دور تكاملي لكل العاملين بتوجيه التربية الرياضية.

وأضافت مصطفي أنه في إطار تطوير الأداء بالمدارس الرياضية وتحديث نظم العمل بها سيتم اختيار المدربين للمدارس الرياضية بالمشاركة مع الاتحاد الرياضي لكي يتم الاختيار على أسس سليمة ومعايير صحيحة، مطالبة موجهي عموم التربية الرياضية برفع كافة الملاحظات والتعديلات وخطط التطوير للإدارة لكي يتثني لها الوقوف على نقاط الضعف في القوانين.