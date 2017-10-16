أخبار عاجلة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان -
الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج -
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات -
يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية -
أمم إفريقيا للطائرة - لقاء مع المدرب العام لمنتخب الطائرة وعبد الله عبد السلام عقب الفوز على رواندا -
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

التعليم تعلن "قوتنا في مصريتنا" لتوظيف الرياضة لتعزيز الولاء والانتماء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

التعليم تعلن "قوتنا في مصريتنا" لتوظيف الرياضة لتعزيز الولاء والانتماء

02:43 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

وزارة التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

اجتمعت الإدارة العامة لتنمية مادة التربية الرياضية والعسكرية، بموجهي عموم التربية الرياضية ومديري المدارس الرياضية والعسكرية على مستوى المحافظات؛ لبحث كافة الموضوعات المتعلقة بالتربية الرياضية في المدارس وكيفية التواصل الصحيح البناء لحل كافة المشكلات المتعلقة بالنشاط الرياضي.

ووفقًا لبيان صحفي، الاثنين، أكدت منى مصطفي مدير عام تنمية مادة التربية الرياضية والعسكرية، على أهمية البرامج التدريبية ومدى استفادة الطلاب منها، وكذلك المتابعة الفنية المستمرة للمدارس من قبل موجهي التربية الرياضية، مشيرة إلى أن دور الموجه هو التعاون والدعم والسعي لحل المشكلات وأنه دور تكاملي لكل العاملين بتوجيه التربية الرياضية.

وأضافت مصطفي أنه في إطار تطوير الأداء بالمدارس الرياضية وتحديث نظم العمل بها سيتم اختيار المدربين للمدارس الرياضية بالمشاركة مع الاتحاد الرياضي لكي يتم الاختيار على أسس سليمة ومعايير صحيحة، مطالبة موجهي عموم التربية الرياضية برفع كافة الملاحظات والتعديلات وخطط التطوير للإدارة لكي يتثني لها الوقوف على نقاط الضعف في القوانين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • في "س & ج".. مسؤولو التعليم يجيبون عن تساؤلات أولياء أمور طلاب المدارس

    أخبار

  • "التعليم": معلمو 3 مدارس ببني سويف يشكون من تعدي أولياء الأمور عليهم

    أخبار

  • ​استنفار بالتعليم لوقاية الطلاب من "الضنك والملاريا"

    أخبار

  • "مصراوي" داخل المدرسة اليابانية بالتجمع: "تجهيزات لم تنته.. وموعد

    أخبار

إعلان

519bebc11a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية

"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية

إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية

فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال

فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال