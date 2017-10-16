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وزير التنمية المحلية من بور سعيد: "محدش يستنى القطر الميري"

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مصراوي Masrawy

وزير التنمية المحلية من بور سعيد: "محدش يستنى القطر الميري"

02:38 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

وزير التنمية المحلية من بور سعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وجه الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اليوم الإثنين، حديثه للشباب قائلا: "محدش يستني القطر الميري.. والحكومات لا تجعل المواطنين أغنياء".

وأضاف "الشريف"، خلال المؤتمر الذي عقده بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، وتطرقه في الحديث لملف البطالة :"دعونا ننطلق نحو الصناعات الحرة التي توفر فرص عمل حقيقية، ووضع خطط لرفع مستوى دخل الفرد، وإطلاق مبادرة للقضاء على الأمية والبطالة بالمحافظة".

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه بدون قطاع أعمال وطني قوي لن تتقدم البلد، وبدون تعليم لن يكون هناك مستقبل.

واستقبل محافظ بورسعيد، وزير التنمية المحلية، في بداية زيارته فور وصوله لديوان عام المحافظة، أعقبه حضور الصباح بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات وتفقد مدرسة القناة الإعدادية بنين تخللها استماعه لشرح أحد الطلاب لدرس في مادة الجغرافيا، ثم جولة بعدد من المشروعات والمناطق السياحية مثل قاعدة تمثال "ديليسبس" والميناء السياحي وخطة تطوير الشاطئ، وكنيستي سانت أوجيني والأنبا بيشوي.

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