برلماني يطالب وزير القوى العاملة بعرض خطة تشغيل الشباب ورواتبهم
برلماني يطالب وزير القوى العاملة بعرض خطة تشغيل الشباب ورواتبهم
02:35 م الإثنين 16 أكتوبر 2017
عبد الفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة
كتب- أحمد علي:
طالب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، من وزارة القوى العاملة عرض خطة التشغيل الخاصة بها، والأرقام الحقيقة عن ذلك.
وقال النائب خلال مشاركته باجتماع اللجنة اليوم، برئاسة جبالي المراغي، لمناقشة خطة العمل: "كل يوم بنسمع من الوزارة أرقام تم تشغيلهم ومش عارفين الحقيقة فين وكمان الوزارة كل شوية تتكلم على عشرات الآلاف يتم تدريبهم وتشغليهم ولا نعرف الحقيقة".
وتمسك النائب بضرورة قيام الوزير محمد سعفان، بعرض تقرير مفصل بمن تم تعيينهم ونوعية فرص العمل التي تم توفيرها، وكذلك الرواتب التي يحصلون عليها.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
عبد العال يلتقي نظيريه القبرصي والفنلندي
-
برلمانية: نريد إحصائيات وافية من وزارة القوى العاملة وليس بيانات
-
برلماني: محافظ الوادي الجديد يحارب الفلاح ويخالف توجيهات الرئيس
-
برلماني يطالب لجنة القوى العاملة بجولات ميداينة لمواقع العمل
إعلان
إعلان