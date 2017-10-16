برلماني يطالب وزير القوى العاملة بعرض خطة تشغيل الشباب ورواتبهم

كتب- أحمد علي:

طالب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، من وزارة القوى العاملة عرض خطة التشغيل الخاصة بها، والأرقام الحقيقة عن ذلك.

وقال النائب خلال مشاركته باجتماع اللجنة اليوم، برئاسة جبالي المراغي، لمناقشة خطة العمل: "كل يوم بنسمع من الوزارة أرقام تم تشغيلهم ومش عارفين الحقيقة فين وكمان الوزارة كل شوية تتكلم على عشرات الآلاف يتم تدريبهم وتشغليهم ولا نعرف الحقيقة".

وتمسك النائب بضرورة قيام الوزير محمد سعفان، بعرض تقرير مفصل بمن تم تعيينهم ونوعية فرص العمل التي تم توفيرها، وكذلك الرواتب التي يحصلون عليها.