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متعب وجدو إلى ألمانيا وإنجلترا .. وغياب سليمان عن التدريبات

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متعب وجدو إلى ألمانيا وإنجلترا .. وغياب سليمان عن التدريبات متعب وجدو إلى ألمانيا وإنجلترا .. وغياب سليمان عن التدريبات

يسافر عماد متعب ومحمد ناجي "جدو" مهاجما الأهلي إلى ألمانيا وإنجلترا خلال الأيام المقبلة لاستكمال علاجهم.

وقال إيهاب علي طبيب الفريق لـFilGoal.com "عماد متعب سيسافر إلى ألمانيا بعد أسبوعين للتأكد من مدى تحسن حالته وإمكانية مشاركته في التدريبات ثم سيعود بعدها مباشرة".

ومن ناحية أخرى يتواجد محمد ناجي "جدو" في القاهرة حاليا لاستكمال إجراءات إقامته في إنجلترا إذ سيعود اللاعب مرة أخرى إلى هناك لاستكمال علاجه لمدة شهر.

وتغيب وليد سليمان عن تدريبات الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها أثناء مباراة الأهلي والزمالك الإفريقية ومن المنتظر أن يخضع لعلاج طبيعي لمدة يومين ثم التدرب منفردا لمدة 5 أيام قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

وشارك وليد سليمان في المباراة على الرغم من الأخبار التي أكدت إصابته في تدريبات الفريق وغيابه عن المباراة واستبدل في الشوط الثاني.

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