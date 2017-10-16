حكاية مقام «الشيخ مرعي» الذي حير أجهزة القليوبية (صور)

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يبحث مسؤولو محافظة القليوبية عن حل عاجل بشأن مقام "الشيخ مرعي" بقرية برشوم التابعة لمركز طوخ، الواقع داخل فناء مدرسة الشهيد خالد حسنين للتعليم الأساسي.

روايات بعض الأهالي تثير مخاوف الأجهزة التنفيذية من هدم أو نقل المقام، خاصة ما يتردد حول فشل محاولات إزالته على مدى سنوات طويلة، فضلا عن تحذيرات أقاربه من احتمالية وقوع كارثة بهدمه بسبب "كرامات" صاحب المقام.

يقول ياسر عبد النبي، أحد الأهالي، إن المدرسة تمت إقامتها على قطعة أرض كانت عبارة عن منطقة مقابر يتوسطها المقام، وتم إزالة المقابر لتنفيذ أعمال البناء، واستقر الحال بالمقام في الفناء.

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يضيف محمود السيد، أن عددًا من أولياء الأمور استغلوا أعمال توسعة بالمدرسة، واستغاثوا باللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية لنقل المقام أو وضع حلول تمنع وصول أبنائهم إليه.



بدوره، أكد محمد أبو النور، رئيس الوحدة المحلية بأجهور الكبرى، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تدرس عدة مقترحات منها نقل المقام أو تعديله من الناحية الإنشائية بحيث يصبح مستويا غير مدرج وبناء سور حوله، أو بناء غرفة كاملة حوله لفصله عن المدرسة، وعمل بوابة خاصة له.

وأوضح محمد حسن، مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن المدرسة أقيمت منذ سنوات طويلة في وجود المقام، لافتًا إلى أن نقله في الوقت الحالي مسؤولية مجلس المدينة وأجهزة الأمن فقط.