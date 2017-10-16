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تشييع جثمان شهيد «هجوم القواديس» في دمياط (صور)

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تشييع جثمان شهيد «هجوم القواديس» في دمياط (صور) تشييع جثمان شهيد «هجوم القواديس» في دمياط (صور)

التحرير

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كتبت - نجلاء بدر:

شيَّع الآلاف من أهالي قرية شرمساح التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط، اليوم الإثنين، جثمان المجند جهاد إبراهيم مصطفي الكيال، الذي استشهد جراء الهجوم الإرهابي الذي وقع بمنطقة القواديس بشمال سيناء، أمس.

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تقدم الجنازة العسكرية الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، واللواء إيهاب خيرت مدير الأمن، والعقيد تامر محمد نصار، المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

 

وردد المشاركون هتافات مناهضة للإرهاب، وطالبوا بالقصاص، وتم نقل الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

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التحرير

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