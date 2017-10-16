«الصحة»: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات تحسبا للسيول

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أعلنت وزارة الصحة، عن وضع خطة للتأمين الطبي للمواطنين داخل المحافظات المتوقع تعرضها للسيول، تشمل رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات التي تم تحديدها للإخلاء واستقبال المصابين المحتملين، كما تم تحديد عدد الأسرة والعنايات المركزة التي تم تجهيزها لاستقبال حالات الطوارئ.

وقال رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، خالد الخطيب، إنه تم وضع الخطة ومتابعة تنفيذها، من خلال مديري الرعايات العاجلة في 16 محافظة، ومسئولين من هيئة الأبنية التعليمة، والتأمين الصحي، والمؤسسات العلاجية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والرعاية الحرجة والعاجلة بالوزارة وهيئة الإسعاف.

وأضاف الخطيب أن الخطة تتضمن توفير فرق للانتشار السريع المركزية بكل محافظة، والتأكد من جاهزيتها وتوافر أطقمها الطبية والأطقم المعاونة من فنيين وتمريض، وأدوية الطوارئ، وأكياس الدم، مشيرا إلى أنه تم استعراض الخطة التنسيقية بين هيئة الإسعاف مع مستشفيات الإخلاء الطبي، كما تم تحديد مهابط الطائرات بالمحافظات وتجهيزها وتحديد إحداثياتها الخاصة بالتنسيق مع القوات المسلحة.

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من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، خالد مجاهد، جاهزية جميع أقسام الطوارئ بالمستشفيات، لافتا إلى إخلاء 30% من أسرة المستشفيات بتخصصات (الجراحة العامة، العظام، الرعايات المركزة، والحروق) بالإضافة إلى التأكد من أرصدة بنوك الدم، التي أوضحت أن هناك رصيدا كافيا ولا يوجد أي نقص.

وذكر مجاهد أنه تم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال الخاصة بالطوارئ والأزمات، إضافة إلى المتوافرة بالمحافظات بجميع المديريات، مشيرا إلى رفع درجات الاستعداد بمستشفيات الإحالة بالمحافظات المتوقع تعرضها للسيول لاستقبال جميع الحالات دون الحاجة إلى تحويل أية حالة إلى المحافظات المركزية.