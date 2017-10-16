ننشر تفاصيل وأسماء قتلى ومصابي اشتباكات العريش

التحرير

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هاجم مسلحون، اليوم الإثنين، أفراد تأمين فرع البنك الأهلي بمدينة العريش، وثلاثة أكمنة شرطية وسط مدينة، مما أسفر عن استشهاد 8، وإصابة 17 من المدنيين وقوات الشرطة.

وأفاد مصدر أمني، بأن الهجوم المسلح على البنك أسفر عن استشهاد أمين شرطة محمد عبدالعظيم محمد، ورقيب شرطة محمد خطاب، ومساعد شرطة عبد الله محمد، ومجند آخر، وأصيب مجندان، علاوة على سرقة الخزينة الخاصة بالبنك.

وأضاف المصدر، أنه خلال عملية السرقة، وقعت اشتباكات بين عناصر مسلحة مع ثلاثة أكمنة شرطية في محيط البنك وهي ( مجلس المدينة، شارع الصاغة، كنيسة مار جرجس)، وجميعهم في شارع 23 يوليو.

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بدوره، أكد مصدر طبي وصول أربع جثث، و15 مصابًا من المدنيين جراء تلك الهجمات، لافتًا إلى أن القتلى هم: سيدة ورجلان وشاب يبلغ من العمر 15 عامًا.

وحصلت "التحرير" على أسماء المصابين وهم: حسن حمدي سليم، مريم ربيع رمضان، حسن محمد الديب، مروة عبد الحميد الخليلي، حنان جمال أحمد، حمدي طلبة عشماوي، جمال أحمد محمود، نادية عشماوي الديب، عبد الناصر مصطفى بكري، صلاح محمد أحمد، أمل سعد أحمد، وجمال محمد محمود.

وأغلقت قوات الأمن كافة الطرق المحيطة بمنطقة الاشتباكات، وفرضت طوقًا أمنيًا، ونفذت عمليات تمشيط موسعة في الشوارع الخلفية لمحيط البنك الأهلي.