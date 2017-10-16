أخبار عاجلة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان -
الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج -
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات -
يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية -
أمم إفريقيا للطائرة - لقاء مع المدرب العام لمنتخب الطائرة وعبد الله عبد السلام عقب الفوز على رواندا -
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

ننشر تفاصيل وأسماء قتلى ومصابي اشتباكات العريش

Google+ Print
ننشر تفاصيل وأسماء قتلى ومصابي اشتباكات العريش ننشر تفاصيل وأسماء قتلى ومصابي اشتباكات العريش

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

هاجم مسلحون، اليوم الإثنين، أفراد تأمين فرع البنك الأهلي بمدينة العريش، وثلاثة أكمنة شرطية وسط مدينة، مما أسفر عن استشهاد 8، وإصابة 17 من المدنيين وقوات الشرطة.

وأفاد مصدر أمني، بأن الهجوم المسلح على البنك أسفر عن استشهاد أمين شرطة محمد عبدالعظيم محمد، ورقيب شرطة محمد خطاب، ومساعد شرطة عبد الله محمد، ومجند آخر، وأصيب مجندان، علاوة على سرقة الخزينة الخاصة بالبنك.

وأضاف المصدر، أنه خلال عملية السرقة، وقعت اشتباكات بين عناصر مسلحة مع ثلاثة أكمنة شرطية في محيط البنك وهي ( مجلس المدينة، شارع الصاغة، كنيسة مار جرجس)، وجميعهم في شارع 23 يوليو.

شاهد أيضا

بدوره، أكد مصدر طبي وصول أربع جثث، و15 مصابًا من المدنيين جراء تلك الهجمات، لافتًا إلى أن القتلى هم: سيدة ورجلان وشاب يبلغ من العمر 15 عامًا.

وحصلت "التحرير" على أسماء المصابين وهم: حسن حمدي سليم، مريم ربيع رمضان، حسن محمد الديب، مروة عبد الحميد الخليلي، حنان جمال أحمد، حمدي طلبة عشماوي، جمال أحمد محمود، نادية عشماوي الديب، عبد الناصر مصطفى بكري، صلاح محمد أحمد، أمل سعد أحمد، وجمال محمد محمود.

وأغلقت قوات الأمن كافة الطرق المحيطة بمنطقة الاشتباكات، وفرضت طوقًا أمنيًا، ونفذت عمليات تمشيط موسعة في الشوارع الخلفية لمحيط البنك الأهلي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات

صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور)

متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور)

نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة»

نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة»