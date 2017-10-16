الري: منع السيول مستحيل.. والمواجهة ليست مسئوليتنا وحدنا

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قال الدكتور حسام الإمام، المتحدث باسم وزارة الري، إنه لا يمكن منع السيول في مصر، ويمكن فقط التحكم في مخاطرها ومحاولها منعها.

وأضاف الإمام، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين: "مصر دولة حديثة العهد في التعرض للسيول، فقديما لم يحدث ذلك"، مشيرا إلى أن وزارة الري ليست الجهة الوحيدة المسئولية في مصر عن مواجهة السيول.

وطالب متحدث الري، المواطنين بمتابعة النشرات الجوية وتوخي الحذر من أخبار الطقس، لافتا إلى أن هناك خطة كاملة لمواجهة السيول وأضرارها.

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وتابع أن أي سد يتم إنشاؤه لابد أن يكون له آثار جانبية، وهناك ملاحظات على تقرير المكاتب الاستشارية لسد النهضة، وسيتم عقد اجتماع وزاري للتوصل إلى صيغة اتفاق.