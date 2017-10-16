أخبار عاجلة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان -
الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج -
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات -
يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية -
أمم إفريقيا للطائرة - لقاء مع المدرب العام لمنتخب الطائرة وعبد الله عبد السلام عقب الفوز على رواندا -
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الري: منع السيول مستحيل.. والمواجهة ليست مسئوليتنا وحدنا

Google+ Print
الري: منع السيول مستحيل.. والمواجهة ليست مسئوليتنا وحدنا الري: منع السيول مستحيل.. والمواجهة ليست مسئوليتنا وحدنا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور حسام الإمام، المتحدث باسم وزارة الري، إنه لا يمكن منع السيول في ، ويمكن فقط التحكم في مخاطرها ومحاولها منعها.

وأضاف الإمام، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين: "مصر دولة حديثة العهد في التعرض للسيول، فقديما لم يحدث ذلك"، مشيرا إلى أن وزارة الري ليست الجهة الوحيدة المسئولية في مصر عن مواجهة السيول.

وطالب متحدث الري، المواطنين بمتابعة النشرات الجوية وتوخي الحذر من أخبار الطقس، لافتا إلى أن هناك خطة كاملة لمواجهة السيول وأضرارها.

شاهد أيضا

وتابع أن أي سد يتم إنشاؤه لابد أن يكون له آثار جانبية، وهناك ملاحظات على تقرير المكاتب الاستشارية لسد النهضة، وسيتم عقد اجتماع وزاري للتوصل إلى صيغة اتفاق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل