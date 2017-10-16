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مصدر أمني: صد الهجوم الإهاربي على البنك الأهلي بالعريش

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مصدر أمني: صد الهجوم الإهاربي على البنك الأهلي بالعريش مصدر أمني: صد الهجوم الإهاربي على البنك الأهلي بالعريش

التحرير

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أعلن مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، عن عودة الهدوء إلى مدينة العريش، في أعقاب نجاح الأجهزة الأمنية في صد الهجوم الإرهابي، الذي وقع صباح اليوم الإثنين، على فرع البنك الأهلي بالمدينة.

وقال المصدر الأمني، إنه تم تكثيف الإجراءات الأمنية بمدينة العريش، مشيرا الى أنه تم نشر العديد من الأكمنة والأقوال الأمنية المتحركة المدعومة بقوات قتالية من قطاع الأمن المركزى، بالشوارع والمحاور الرئيسية بمدينة العريش.

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كان عدد من العناصر الإرهابية هاجم، صباح اليوم، فرع البنك الأهلي بمدينة العريش، وزرعت 5 عبوات ناسفة بمحيط الفرع، إلا أن الخدمات الأمنية المعينة لتأمين البنك نجحت في التعامل معهم وصد الهجوم، الذي أسفر عن استشهاد 3 من رجال الشرطة، وسقوط عدد من القتلى بين صفوف العناصر الإرهابية.

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التحرير

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