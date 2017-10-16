الآلاف يشيعون جثمان شهيد العريش في مسقط رأسه بالغربية

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شيّع الآلاف من أبناء قرية كفر الديب بمديتة زفتى بمحافظة الغربية، جثمان الشهيد أحمد رضا عبد الحكم عريف بالقوات المسلحة، والذى استشهد في الهجوم الإرهابي بالعريش أمس.

وخرج الجثمان من المسجد الكبير في جنازة عسكرية مهيبة ملفوفًا بعلم مصر بمشاركة العميد محمد شوقى بدر رئيس مدينة زفتي و العميد صلاح حسن المستشار العسكري لمحافظة الغربية، ومأمور مركز شرطة زفتى و ضباط وأفراد القوات المسلحة.

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وردد المشيعون هتافات منددة بالإرهاب "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"، وانخرط زملاء وأقارب الشهيد في البكاء حزنًا على فراقه، وتم تشييع جثمان الشهيد بمقابر عائلته.