أهالي «الحلوات» يشيعون جنازة شهيد سيناء بـ«الزغاريد»

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شيع المئات من أهالي قرية "الحلوات" التابعة لمركز الإبراهيمية في الشرقية، اليوم الاثنين، جنازة الشهيد المجند "أحمد فتحي أمين عطية" 20 عامًا، الذي استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر هجوم إرهابي على منطقة "القواديس" بسيناء.

حضر الجثمان ملفوفًا بالعلم المصري، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه بمسجد "الرحمة" بالقرية، فيما أطلقت النساء "الزغاريد" لحظة تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر القرية.

حضر الجنازة عدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، يتقدمهم اللواء أشرف موافي، سكرتير عام المحافظة مندوبًا عن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، والعميد محمد رجب، قائد كتيبة الشهيد، والعميد أيمن الشامي، مأمور مركز شرطة الإبراهيمية، والنقيب مصطفى بليغ، رئيس مباحث الإبراهيمية.

يُشار إلى أن الشهيد هو الابن الأكبر لوالده العامل بمخبز بلدي بالقرية، ولديه أخ يُدعى "عادل" 16 عامًا.

فيما احتسب والد الشهيد، نجله عند الله من الشهداء، مؤكدًا أنه مات بطلًا مدافعًا عن أرضه، وأنه كان لأكثر من مرة يقول له "عايز أموت شهيد في سيناء زي زمايلي الشهداء".