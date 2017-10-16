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نواب: على الحكومة أن تدرس الأسباب الرئيسية لتعثر المصانع والمشروعات

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نواب: على الحكومة أن تدرس الأسباب الرئيسية لتعثر المصانع والمشروعات نواب: على الحكومة أن تدرس الأسباب الرئيسية لتعثر المصانع والمشروعات

التحرير

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ألقى عدد من نواب البرلمان الكرة في ملعب لحل أزمة المصانع والمشروعات المتوقفة، مؤكدين أن الحكومة عليها أن تحل أزمة هذه المشروعات، خاصة في ظل ارتفاع عجز الموزنة وزيادة معدل التضخم.

كان شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد كشف أمس خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستثمار عن أن الحكومة لديها 10500 مشروع متوقف بإجمالي حجم استثمارات تريليون و322 مليون جنيه.

من جابه أكد النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة، أن أولى خطوات عودة هذه المشاريع من جديد البحث عن سبب تعثرها وتوقفها، فلو كانت التعثر مع البنوك فعلى الدولة أن تتدخل لحلها.

وأضاف نظير في تصريحات لـ«التحرير» الدولة الآن في طريقها لحل إشكالية المشروعات المتوقفة وهذا أمر جيد ويساهم في خفض عجز الموازنة لما له من آثار إيجابية على تقليل حجم البطالة وزيادة الاستثمار، مشيرا إلى أن أزمات المصانع ليست ظاهرة أمامنا كبرلمان، خاصة أن لكل مصنع أو مشروع مشكلة خاصة به، ومن ثم من المفترض أن كل مصنع يسرد ظروف تعثره على الدولة لحلها.

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وأضاف نظير أنه في ظل قانون الاستثمار الجديد لابد أن يكون هناك نوع من المرونة لدى الدولة في تعاملها مع أزمة توقف هذه المشروعات.

بينما أكد النائب محمد علي عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية أنه لابد من دراسة المشاكل التي تواجهها هذه المشروعات سواء كانت مشاكل تمويل، أو روتين حكومي، ونحاول حلها، مشيرا إلى أن البرلمان من الممكن أن يصدر تشريعات للمساهمة في عودة هذه المشروعات مرة أخرى، لكنه ألقى باللوم على الحكومة في الوقت نفسه، قائلا إن وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوي سبق وأنكر أن هناك أزمة في تعثر المصانع.

وأوضح أن أعضاء اللجنة الاقتصادية واجهوا الوزير قبل ذلك بوجود 4 آلاف مصنع متوقف، إلا أنه أنكر وقال إن هناك 400 مصنع فقط "متعثرين"، 7 مصانع منها متوقفة كليا نتيجة أزمات كبيرة، والآن نرى أن رئيس الوزراء نفسه يؤكد أن الحكومة لديها 10500 مشروع متوقف بإجمالي حجم استثمارات تريليون و322 مليون جنيه.

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التحرير

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