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طلعت يوسف يؤجل توقيعه للاتحاد حتى لا يكون ' أخصائي اجتماعي '

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طلعت يوسف يؤجل توقيعه للاتحاد حتى لا يكون ' أخصائي اجتماعي ' طلعت يوسف يؤجل توقيعه للاتحاد حتى لا يكون ' أخصائي اجتماعي '

أجل المدرب طلعت يوسف توقيعه على عقود تدريب الاتحاد السكندري قبل أن يتم تلبية كافة طلباته من قبل إدارة زعيم الثغر.

ووصلت المفاوضات مع يوسف لمراحل متقدمة، إلا أن المدير الفني السابق لتليفونات بني سويف كان له عدة مطالب أبرزها استقدام 15 لاعبا، وضمان الالتزام من قبل الإدارة بمستحقاتهم.

وقال طلعت يوسف لـFilGoal.com يوم السبت: "أجلت التوقيع للاتحاد لأنه لم يتم تلبية المطالب التي اتفقت عليها مع الإدارة، وأبرزها ضمان الالتزام بمستحقات اللاعبين".

وأضاف "لن أوقع وتقوم الإدارة بدفع مقدمات عقود، ثم أصبح أخصائي اجتماعي في باقي الموسم لاحتواء غضب اللاعبين جراء عدم حصولهم على مستحقاتهم".

واختتم "الإدارة وضعت سقف عقود اللاعبين 700 ألف جنيه وهو رقم جيد جدا، وقد نستقدم نجما أو أثنين يتخطون هذا الرقم، ولكن لا بأس .. الأهم هو الالتزام بدفع الرواتب للاعبين".

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