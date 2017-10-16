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التموين: تفاوت سعر السكر في صالح المواطن.. والدواجن بـ29 جنيها

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التموين: تفاوت سعر السكر في صالح المواطن.. والدواجن بـ29 جنيها التموين: تفاوت سعر السكر في صالح المواطن.. والدواجن بـ29 جنيها

التحرير

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قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة ، إن بعض السلع ستشهد انخفاضا في أسعارها، خلال الفترة المقبلة، موضحا أن تفاوت سعر السكر من مكان لآخر أمر صحي وفي صالح المواطنين.

وأضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن السكر يتم تحديدها وفقا لآليات السوق، مؤكدا أن هناك وفرة في السكر، ولا تتدخل وزارة التموين في تحديد سعره.

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وتابع: " دولة تتبع اقتصاديات السوق الحر، ولا يوجد سلع تخضع للتسعيرة الجبرية في السوق المصري"، معلنا انخفاض سعر الدواجن من 31 إلى 29 جنيها للكيلو بدءًا من اليوم.

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التحرير

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