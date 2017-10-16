التموين: تفاوت سعر السكر في صالح المواطن.. والدواجن بـ29 جنيها

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قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، إن بعض السلع ستشهد انخفاضا في أسعارها، خلال الفترة المقبلة، موضحا أن تفاوت سعر السكر من مكان لآخر أمر صحي وفي صالح المواطنين.

وأضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن أسعار السكر يتم تحديدها وفقا لآليات السوق، مؤكدا أن هناك وفرة في السكر، ولا تتدخل وزارة التموين في تحديد سعره.

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وتابع: "مصر دولة تتبع اقتصاديات السوق الحر، ولا يوجد سلع تخضع للتسعيرة الجبرية في السوق المصري"، معلنا انخفاض سعر الدواجن من 31 إلى 29 جنيها للكيلو بدءًا من اليوم.