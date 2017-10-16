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كونتي: تشيلسي يعاني من المنافسة في 4 بطولات

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كونتي: تشيلسي يعاني من المنافسة في 4 بطولات كونتي: تشيلسي يعاني من المنافسة في 4 بطولات

التحرير

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قال المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، إن تشيلسي سيعاني كثيرًا بسبب منافسته على العديد من البطولات هذا الموسم، وذلك حسبما نقل موقع «فور فور تو».

وتوج تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، تحت قيادة أنطونيو كونتي، إلا أن البلوز يعاني من تذبذب النتائج هذا الموسم، ولعل أخرها الخسارة المفاجأة أمام كريستال بالاس بنتيجة (2-1) وهو الفريق الذي لم يحرز أي نقطة ولم يسجل أي هدف قبل هذا اللقاء.

وأشار كونتي إلى شعورع بالغضب الشديد من مستوى الفريق خاصة أن الجميع بحاجة إلى بذل 150% من مستواهم هذا الموسم كون 100% لن تكون كافية، مؤكدًا على إمتلاكه مجموعة من اللاعبين قادرة على القتال.

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وأوضح كونتي، أنه من الصعب للغاية تقديم مستويات الموسم الماضي كون الفريق لم يشارك حينها في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي، بينما يشارك الفريق هذا الموسم في 4 بطولات ويعاني كثيرًا عندما يتعرض لأي إصابة بين اللاعبين.

وأكد كونتي على أن الموسم سيكون صعبًا للغاية ولكنه يتوجب عليه بناء فريق للمستقبل من خلال منح الفرصة للاعبين جدد لاكتساب الخبرة في الدوري وإثبات أحقيتهم بالتواجد في فريق كبير بحجم تشيلسي، مطالبًا الجميع بضرورة الصبر على نتائج الفريق.

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التحرير

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