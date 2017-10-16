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رونالدو وبنزيما.. لا يعرفان الخسارة أمام الفرق الإنجليزية

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رونالدو وبنزيما.. لا يعرفان الخسارة أمام الفرق الإنجليزية رونالدو وبنزيما.. لا يعرفان الخسارة أمام الفرق الإنجليزية

التحرير

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يستعد ريال مدريد الإسباني، لاستقبال توتنهام الإنجليزي، غدًا الثلاثاء، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، لحساب الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسيعول الريال كثيرًا في تلك المباراة على كل من كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، اللذان لم يتذوقا طعم الخسارة أوروبيًا أمام الفرق الإنجليزية في 11 مواجهة منذ انضمامهما إلى الفريق الملكي في عام 2009.

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وواجه ريال مدريد نظيره توتنهام في موسم 2010- 2011 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتغلب عليه ذهابًا وإيابًا ومن ثم واجه مانشستر سيتي في دور المجموعات من موسم 2012- 2013 وتغلب عليه في إسبانيا وتعادل معه في إنجلترا، قبل أن يكرر نفس الأمر في نصف نهائي موسم 2015- 2016 أمام السيتي أيضًا، كما تعادل مع مانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ16 من موسم 2012- 2013 وتغلب عليه إيابًا، كما تغلب على ليفربول ذهابًا وإيابًا في دور المجموعات من موسم 2014- 2015 قبل أن يتغلب في بداية هذا الموسم على مانشستر يونايتد في السوبر الأوروبي.

وتعود آخر هزيمة لريال مدريد أوروبيًا على يد فريق إنجليزي إلى شهر مارس من عام 2009 على يد ليفربول في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا برباعية نظيفة، وذلك قبل انضمام كل من رونالدو وبنزيما لصفوف الفريق الملكي.

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