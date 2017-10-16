برلماني: محافظ الوادي الجديد يحارب الفلاح ويخالف توجيهات الرئيس

كتب- أحمد علي:

اتهم النائب تامر عبدالقادر، وكيل لجنة لإعلام والثقافة بمجلس النواب، محافظ الوادي الجديد، بمساندة أصحاب رؤوس الأموال، والعمل ضد الفلاحين البسطاء، معارضا السياسة العامة للدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه بالاهتمام بالفلاح البسيط، ومساندته وتقديم الدعم اللازم له لتحقيق أعلى إنتاجية زراعية.

وكشف النائب تامر عبدالقادر، في بيان عاجل تقدم به للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، امتناع المحافظ عن إعلان حد أدنى لسعر كيلو البلح، مشيرا إلى أن هذا الموقف للمحافظ كان سببا فى جعل الفلاح سلعة سهلة أمام التجار وأصحاب المصانع الذين تلاعبوا بالفلاحين البسطاء، وفرضوا عليهم أسعارا بخسة لا تتناسب مع السوق، في الوقت الذي امتنع فيه المحافظ عن حل الأزمة بإعلان سعر رسمي.

وتعجب عبدالقادر، من موقف محافظ الوادي الجديد، الذي تجاهل الحقيقة المتمثلة في أن البلح يمثل المحصول الرئيسي والأساسي لجميع الفلاحين بالمحافظة، وينتظرونه كل عام ليتمكنوا من تلبية احتياجات أسرهم الملحة، موضحا أن موقف المحافظ كان صادما لهم وأخذلهم، وتسبب بما له من سلطات في تقديمهم سلعة سهلة يتلاعب بها الكبار وأباطرة الأسواق.

واتهم عبدالقادر، المحافظ، بمحاربة الفلاح من خلال قيامه بفرض رسوم 500 جنيه يتم تحصيلها عن كل طن بلح خام يخرج من المحافظة، موضحا أن هذا الأمر منع التجار من خارج المحافظة الإقدام على شراء محصول البلح، من الفلاح، وهو ما يجعل من الفلاح فريسة للتجار.

على جانب آخر أوضح وكيل لجنة الإعلام والثقافة، أن محافظ الوادي الجديد، تعامل مع هذه القضية برؤيته ورفض مراجعة قراراته التي تعادي الفلاحين، كما رفض الإنصات لأصوات أعضاء مجلس النواب، وتمسك بموقفه المعارض للفلاح، وكأنه في حرب ضد الفلاح، ويستهدف بسياساته الإضرار به في أهم محاصيله السنوية.

​