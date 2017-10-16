وزير التنمية المحلية والغضبان يشيدان بعمارات الطاقة الشمسية في بورسعيد

القاهرة- أ. ش. أ.

أشاد وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف بمستوى الخدمة الطبية بمستشفى بورفؤاد العام أثناء الزيارة التي قام بها اليوم يرافقه محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان.

ونوه الشريف خلال تفقده حديقة سعد زغلول مع محافظ بورسعيد بجهود تطويرها، داعيا للحفاظ على نظافتها وتوعية المواطنين بذلك وتكثيف الأنشطة الفنية والثقافية بها.

وأضاف، أن حدائق بورسعيد بعد تطويرها أصبحت نموذجا يحتذى، مشيدا بالمنظومة الجديدة للنظافة أثناء تفقده لأحد النماذج بعمارات الطاقة الشمسية بحي الزهور بصحبة اللواء الغضبان.

وأشار الى أن الفكرة مستوحاة من أحد أساليب جمع القمامة فى أوروبا والجاري تطبيقها فى أحياء المدينة، وتعتمد على وضع أنبوب معدني على شكل متوازٍ بطول العمارة من الخارج وبه "فتحة" مطلة على كل طابق يتم من خلالها إلقاء القمامة في الأنبوب لتسقط إلى أسفل داخل حاوية لجمع القمامة بنهاية الأنبوب عند مخرجه.