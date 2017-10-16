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إحباط محاولة اغتيال محافظ كركوك نجم الدين كريم

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مصراوي Masrawy

إحباط محاولة اغتيال محافظ كركوك نجم الدين كريم

02:34 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

إحباط محاولة اغتيال محافظ كركوك نجم الدين كريم

محاولة اغتيال محافظ كركوك نجم الدين كريم

القاهرة- (مصراوي):

أحبطت محاولة اغتيال استهدفت محافظ كركوك، نجم الدين كريم، اليوم الإثنين، مع شن الجيش العراقي والحشد الشعبي هجوماً على كركوك، بحسب ما نقلته وكالة رووداو الكردية.

وقال مراسل الشبكة في كركوك، إنه "كانت هنالك خطة لاختطاف محافظ كركوك، نجم الدين كريم وقتله الليلة الماضية، لكن تم إحباط العملية"، مُشيرا إلى أن نجم الدين كريم في مكان آمن الآن.

وعين رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الإثنين، راكان الجبوري محافظاً لكركوك لحين اختيار محافظ جديد، ليكون أول محافظ عربي للمحافظة منذ عام 2003.

ومنذ ليلة أمس تشنُّ القوات العراقية مدعومةً بمسلحي الحشد الشعبي هجمات على مدينة كركوك بأمر من القائد العام للقوات المسلحة العراقية، حيدر العبادي، وخلال الاشتباكات التي وقعت بين قوات البيشمركة من جهة، ومسلحي الحشد الشعبي والجيش العراقي من جهة أخرى، قُتل ما لا يقل عن 15 مسلحاً من الحشد الشعبي، فضلاً عن تدمير 7 آليات عسكرية تابعة له.

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مصراوي Masrawy

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