وزير التنمية المحلية: إنشاء مجلس للتراث الحضاري في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اليوم الإثنين، عن إنشاء مجلس للتراث الحضاري في محافظة بورسعيد، برئاسة المحافظ اللواء عادل الغضبان، لتكون أجمل محافظة في العالم.

وأشار "الشريف" خلال المؤتمر الذي عقده بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، والدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب، وأحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، والمهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، إلى أن هذا المجلس سيختص بالحفاظ على التراث، مشددًا على أن من سيتعدى على التراث أو سيهدمه سيجري التعامل معه بكل حزم.

وأضاف الوزير، أن المجلس سيختص بوضع خطه لتسويق وتشغيل "أوبرا بورسعيد" لخدمة أهل المحافظة ومصر بأكملها وللعالم، مشيدًا بحدائق بورسعيد التي جرى تطويرها ضمن مبادرة "حدائق بلا أسوار" التي تتبناها المحافظة.

وطالب بتحويل بورسعيد إلى محافظة خضراء، لافتا إلى زرع 10 ملايين شجرة منتجة في مصر كلها، بجانب الاهتمام بالحدائق التراثية مثل القناطر الخيرية والمنتزه وغيرها.