وزير التنمية المحلية: إنشاء مجلس للتراث في بورسعيد وتحويلها لمحافظة خضراء

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اليوم الإثنين، عن إنشاء مجلس للتراث الحضاري في محافظة بورسعيد، برئاسة المحافظ اللواء عادل الغضبان، لتكون أجمل محافظة في العالم.

وأشار "الشريف"، خلال المؤتمر الذي عقده بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، والدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب، وأحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، والمهندس كامل أبوزهرة، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، إلى أن هذا المجلس سيختص بالحفاظ على التراث، مشددًا على أن من سيتعدي على التراث أو سيهدمه سيتم التعامل معه بكل حزم.

وأضاف الوزير، أن المجلس سيختص بوضع خطة لتسويق وتشغيل "أوبرا بورسعيد" لخدمة أهل المحافظة ومصر بأكملها وللعالم، مشيدا بحدائق بورسعيد التي تم تطويرها ضمن مبادرة "حدائق بلا أسوار" التي تتبناها المحافظة.

وطالب بتحويل بورسعيد إلى محافظة خضراء كون أن المحافظات الخضراء أحد المحاور العشرة للتنمية المحلية، حيث أنه سيتم زرع 10 مليون شجرة منتجة في مصر كلها، بجانب الاهتمام بالحدائق التراثية مثل القناطر الخيرية والمنتزة وغيرها، مشددا على ضرورة تحويل كل عمود في بورسعيد وكل الوحدات المحلية لتستخدم لمبات "ليد" لتوفير الطاقة ضمن مبادرة المحافظة الخضراء، وتعميم تلك اللمبات الموفرة بجميع المنازل والمنشآت ضمن حملة توعية لتصبح بورسعيد محافظة خضراء في الطاقة مما يساهم في توفير الطاقة وتوفير 80% من قيمة فاتورة الكهرباء للمواطن.

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية وضع نظام لترشيد المياه، وتحويل بورفؤاد إلى محمية تراثية.

واستقبل محافظ بورسعيد، وزير التنمية المحلية، في بداية زيارته فور وصوله لديوان عام المحافظة، أعقبه حضور الصباح بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات وتفقد مدرسة القناة الإعدادية بنين تخللها استماعه لشرح أحد الطلاب لدرس في مادة الجغرافيا ثم جولة بعدد من المشروعات والمناطق السياحية مثل قاعدة تمثال "ديليسبس" والميناء السياحي وخطة تطوير الشاطئ وكنيستي سانت أوجيني والأنبا بيشوى.

وتوجه الوزير إلى مدينة بورفؤاد لتفقد إدارة المرور ومحطتين للصرف الصحي ومجلس المدينة ومستشفى بورفؤاد العام، ثم يعود لبورسيد لتفقد منظومة النظافة الجديدة بمنطقة الطاقة الشمسية في حي الزهور والمركز الأوليمبي، وحديقتي سعد زغلول والفرما، والمجمع الثقافي الترفيهي.