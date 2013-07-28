الأهلي يستقر على بقاء خيري وإعارة رحيل

استقر الجهاز الفني للأهلي على إعارة صبري رحيل لأحد الفرق خارج مصر، وبقاء أحمد خيري مع الفريق بعد إتمام إجراءات انتقالهما قبل أيام.

وأعلن المارد الأحمر خلال الأيام القليلة الماضية انضمام الثنائي في صفقات انتقال حر، عقب انتهاء عقد رحيل مع الزمالك، وعقد خيري مع الإسماعيلي.

وأشارت بعض التقارير إلى أن الاهلي قرر إعارة خيري على غرار رحيل بعدما قرر الجهاز الفني عدم قيده في القائمتين المحلية والإفريقية.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي في تصريحات لـFilGoal.com يوم السبت إن الجهاز استقر على بقاء خيري وإعارة رحيل".

لن يستطيع خيري ورحيل المشاركة مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بسبب مشاركتها مع ناديهما السابقين في البطولات الإفريقية هذا الموسم.