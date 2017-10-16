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القبض على مقاول هارب من سدد 2.5 مليون جنيه غرامة بالشرابية

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مصراوي Masrawy

القبض على مقاول هارب من سدد 2.5 مليون جنيه غرامة بالشرابية

02:33 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

القبض على مقاول هارب من سدد 2.5 مليون جنيه غرامة بالشرابية

كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الاثنين، من ضبط مقاول هارب من سدد 2.5مليون جنيه غرامة بالشرابية .
كان اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة تلقى اخطارا يفيد بتمكن ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الشرابية وبصحبته القوة المرافقة من ضبط ناجح عبده، مقاول ومقيم ـ دائرة القسم والمطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا (مباني) بإجمالي غرامات مستحقة 2.5مليون جنيه.
بمواجهته أمام اللواء محمد منصور مدير المباحث، بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.

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