القبض على مقاول هارب من سدد 2.5 مليون جنيه غرامة بالشرابية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الاثنين، من ضبط مقاول هارب من سدد 2.5مليون جنيه غرامة بالشرابية .

كان اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة تلقى اخطارا يفيد بتمكن ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الشرابية وبصحبته القوة المرافقة من ضبط ناجح عبده، مقاول ومقيم ـ دائرة القسم والمطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا (مباني) بإجمالي غرامات مستحقة 2.5مليون جنيه.

بمواجهته أمام اللواء محمد منصور مدير المباحث، بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.