تنفيذ الإعدام في خمسة متهمين مدانين بجرائم جنائية بالمنيا

المنيا ــ (مصراوي):

نفذت مصلحة السجون، اليوم الإثنين، أحكام بالإعدام شنقًا في حق 5 متهمين مدانين بجرائم جنائية، وتم التنفيذ في سجن المنيا شديد الحراسة.

وقالت مصادر أمنية، إن المتهمين تم تنفيذ حكم الإعدام عليهم بحضور قيادات من الأزهر والأوقاف، وممثلين من النيابة العامة ومديرية الأمن، وعقب ذلك تم تسليم جثث المتوفيين إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، استعدادًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لتسليمها لذويهم.

والمتهمين المنفذ في حقهم أحكام الإعدام هم، "أحمد. ح. ع"، "علاء. م. ج"، "محمود. ص. ا"، "محمود. ش. ع"، و"حسام. م. ع".