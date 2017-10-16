أخبار عاجلة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان -
الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج -
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات -
يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية -
أمم إفريقيا للطائرة - لقاء مع المدرب العام لمنتخب الطائرة وعبد الله عبد السلام عقب الفوز على رواندا -
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

مصرع عامل صدمته سيارة ملاكي بطريق الفيوم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع عامل صدمته سيارة ملاكي بطريق الفيوم

02:29 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

مصرع عامل صدمته سيارة ملاكي بطريق الفيوم

كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه، صدمته سيارة ملاكي بطريق الفيوم، اليوم الإثنين.

غرفة عمليات مرور الجيزة تلقت إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود متوفٍ بمنطقة هضبة الأهرام.

كشفت المعاينة الأولية أنه أثناء عبور عامل للطريق أمام البوابة الثانية، صدمته سيارة تسير بسرعة زائدة، فسقط جثة على الأرض.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصرع عامل صدمته سيارة ملاكي بطريق الفيوم

    أخبار

  • العثور على جثة قنصل سفارة جورجيا بشقته بالدقي.. ومصدر: وفاة طبيعية

    أخبار

  • كثافات مرورية مرتفعة بمحاور الجيزة.. والمرور تضع روشتة للمتجهين إلى

    أخبار

  • ضبط شخصين شرعا في سرقة سيارة أمام نادي بالمهندسين

    أخبار

إعلان

df85762fec.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات

الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات