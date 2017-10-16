القبض على عامل اثناء قيادته سيارة مسروقة بأبو النمرس

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض على عامل اثناء قيادته سيارة مسروقة بمنطقة أبو النمرس، تم اخطار اللواء هشام العراقي بالواقعة.

تلقى قسم شرطة أبو النمرس، اخطارًا من ضباط المرور بتمكنهم من ضابط عامل اثناء قيادته لسيارة مسروقة.

وبمواجهته قرر أن السيارة خاصة بزوجته، واشترتها من أحد الأشخاص، ونفى علمه بكونها مسروقة، وحرر المحضر الازم بالواقعة.