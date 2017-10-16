مصرع عامل صدمته سيارة ملاكي بطريق الفيوم
مصرع عامل صدمته سيارة ملاكي بطريق الفيوم
02:21 م الإثنين 16 أكتوبر 2017
كتب - محمد شعبان:
لقي شخص مصرعه، اليوم الاثنين، صدمته سيارة ملاكي بطريق الفيوم.
غرفة عمليات مرور الجيزة تلقت إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود متوفٍ بمنطقة هضبة الأهرام.
كشفت المعاينة الأولية أنه أثناء عبور عامل للطريق أمام البوابة الثانية، صدمته سيارة تسير بسرعة زائدة، فسقط جثة على الأرض.
حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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