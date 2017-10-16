ضبط 55 طن دقيق مجهول المصدر داخل أحد المخازن في المرج–(صور)
ضبط 55 طن دقيق مجهول المصدر داخل أحد المخازن في المرج–(صور)
02:12 م الإثنين 16 أكتوبر 2017
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كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط 55 طن دقيق مجهول المصدر، داخل أحد المخازن بمنطقة المرج .
وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة مفادها أن (روفائيل م،)، المسئول عن مخزن دقيق بدون ترخيص كائن ـ دائرة قسم شرطة المرج يحوز كمية كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر بداخل المخزن عمله بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.
باستهداف المخزن أمكن ضبطه وعثر بداخله علي 55 طن دقيق فاخر استخراج 72 % مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .
وبمواجهته امام اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة اعترف بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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