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"أنباء الشرق الأوسط" تقيم دعوى لإلزام "المالية" بإلغاء الحجز على حساب الوكالة

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مصراوي Masrawy

"أنباء الشرق الأوسط" تقيم دعوى لإلزام "المالية" بإلغاء الحجز على حساب الوكالة

02:11 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

مجلس الدولة

كتب- محمود الشوربجي:

أقام الممثل القانوني لرئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلزام وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة بإلغاء الحجز على حساب الوكالة ودفع تعويض وقدره 2903 دولار لأحد المتضررين عن وقف راتبه عن شهر 12 لسنة "2013" .

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 1102 لسنة 72 قضائية عصام كمال الكاشف صاحب الحكم ووزيري المالية والتخطيط ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس البنك المركزي بصفتيهما.

وذكرت الدعوى، إن وكالة أنباء الشرق الأوسط هي مؤسسة قومية مملوكة للدولة ويمارس حقوق الملكية عليها الهيئة الوطنية للصحافة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وفوجئت بحكم من محكمة جنوب القاهرة بإلزامها بتعويض المدعى عليه الأول جراء وقف راتبه عن شهر ديسمبر، وأمتنع المدعى عليهم عن تنفيذ الحكم مما يعتبر قرار إداري يجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة.

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