الداخلية: ضبط 4 تشكيلات عصابية وإعادة 18 سيارة ودراجة مسروقة
الداخلية: ضبط 4 تشكيلات عصابية وإعادة 18 سيارة ودراجة مسروقة
02:09 م الإثنين 16 أكتوبر 2017
ضبط 4 تشكيلات عصابية
كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.
أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 236 قضية مخدرات، 4 تشكيلات عصابية، 14مُتهَم لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 18سيارة ودراجة نارية مُبلغ بسرقتهم، وتنفيذ 52830حكم قضائي متنوع.
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