استحم بـ«الكحول» ووصف زوجته بـ«قطة» تركيا.. 16 معلومة عن «أمير الشعراء»

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داخل منزل تطل شرفاته على النيل، جلس ممسكًا بقلمه يكتب لنا درر الكلمات بعد أن يزنها بميزان من ذهب، فتنفذ إلى الأذهان مباشرة، وتمس الأفئدة فتحيل الصلد لينًا، وتكسر حواجز الواقع، لتتخطى بإبداعها حدود الخيال، وترسم إلى قارئها عالمًا مفتوحًا يسرح داخله من وحي كلمات الأمير، الذي وثب بجواده في مضمار الشعر، فاستحق عن جدارة لقب "أمير الشعراء".



(التحرير - لايف) يرصد لكم 15 معلومة عن "أمير الشعراء" أحمد شوقي بالتقرير التالي..

1- ولد أحمد شوقي علي أحمد شوقي في 16 أكتوبر من عام 1868 بحي الحنفي في القاهرة لأب كردي وأم من أصول شركسية تركيا.

2- نشأ في قصر الخديو إسماعيل، حيث رافق جدته التي كانت وصيفة لزوجة الخديو، والتي تكفلت بتربيته.

3- حينما وُلد كان يعاني من ضعف في العصب البصري، وكان جميع من بالقصر يعلمون مشكلة الصبي، فحينما شاهده الخديو بصحبة جدته أخبرها أن لديه العلاج، ورمي سرّة من النقود الذهبية لأعلى، فلاح نظر الصبي تجاهها ثم نزل معها من شدة اللمعان، وهنا قال الخديو للجدة: "أنا آخر من ينثر الذهب في مصر".

4- التحق في عمر الرابعة بكتّاب الشيخ صالح، فحفظ قدرًا من القرآن الكريم، وتعلم مبادئ الكتابة، ثم انكب على قراءة دواوين الشعر، إلى أن دخل مدرسة "المبتديان" الابتدائية، ومن هنا ظهر نبوغه العلمي والثقافي، فتم إعفاؤه من المصروفات المدرسية.

5- دخل مدرسة الحقوق في سن الخامسة عشرة، وانتسب بقسم الترجمة، ومن هنا بدأت موهبته الشعرية تتضح وتلفت نظر أستاذه الشيخ محمد البسيوني.

6- سافر إلى فرنسا على نفقة الخديو توفيق، وخلال تلك الرحلة كوّن مع زملائه جمعية "التقدم المصري" التي كانت أحد أشكال النضال الوطني ضد الاحتلال الإنجليزي، ومن هنا بدأت علاقته بالزعيم مصطفى كامل والحديث عن مشروعات النهضة المصرية.

7- تأثر بشعر المتبني وعدد من الشعراء الفرنسيين منهم "راسين" و"موليير"، واستغل موهبته بعد العودة في مدح الخديو ضد الإنجليز، خاصة وأنه تربى في بلاطه وتحت رعايته.

8- نفاه الإنجليز إلى إسبانيا عام 1915، وهناك اطلع على الأدب العربي والحضارة الأندلسية، بجانب إجادته لعدد من اللغات، وشرع لكتابة أشعار الحنين إلى أرض الوطن ثم عاد إلى مصر في عام 1920.

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9- بايعه العرب في عام 1927 أميرًا للشعراء، ومن ثم تفرغ إلى المسرح الشعري، فألف عددًا من المسرحيات الشعرية منها "مجنون ليلى" و"قمبيز" و"علي بك الكبير".

10- اللقاء الأول بينه وبين موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب كان في أحد كازينوهات الإسكندرية، حينما وجد "شوقي" طفلًا صغيرًا يغني على المسرح، فأعجب به ولكنه طلب لقاءه ومنعه من الغناء خوفًا على صحته ومستقبله، ثم استضافه

في منزله لمدة 7 أعوام، كانت من أهم مراحل حياة موسيقار الأجيال، وفيها اهتم أمير الشعراء بتفاصيل حياة الطفل، وأحضر له مدرسًا من أجل تعليمه الفرنسية، وقدمه بعد ذلك إلى مثقفي العصر والحفلات، فجمعته بعبد الوهاب علاقة خاصة لدرجة أنه أوصى بالسلام عليه وهو يحتضر على فراش الموت.

11- تزوج وأنجب ولدين وبنت، وكان يحب زوجته بشدة ويطلق عليها "القطة التركية"، نسبة إلى أصولها التركية.

12- اختار بعد عودته من منفاه مكان منزله المطل على النيل، والذي كان يرى منه الأهرامات، وحينما علم "السادات" بنية الورثة في بيع المنزل بعد وفاة "شوقي" قام بشرائه منهم وتحويله إلى متحف بكامل مقتنياته في عام 1977.

13- روى مدير متحف "شوقي" أنه كان يكتب خواطر الشعرية على أي شيء تطاله يده مثل علبة السجائر، أو "كم القميص"، أو حتى ورقة جورنال.

14- كان مدخنًا شرهًا، ومصابًا بوسواس النظافة، حيث كان يستحم بالكحول وليس بالماء والصابون، كما كانت أكلته المفضلة هي الفاصوليا الحمراء.

15- على عكس ما روج له الكثيرون، لم يكن هناك عداء شخصي بين "شوقي" وشاعر النيل، حافظ إبراهيم، وإنما كان يتنافس الاثنان في تأليف المداعبات الشعرية لمناكفة بعضهما البعض، فعلى سبيل المثال كتب "شوقي" بيت شعر قال فيه: "أودعت إنسانًا وكلبًا وديعة، فضيعها الإنسان والكلب حافظ"، فرد عليه "حافظ" قائلًا: "يقول الناس إن الشوق نار ولوعة، فما بال شوقى اليوم أصبح باردًا"، وحين مات شاعر النيل رثاه رفيقه بقصيده شعر.

16- توفي في منزله بعد أن فرغ من قصيدة طويلة يحيي بها إحدى المشاريع النهضوية، وذلك في 14 أكتوبر من عام 1932.